Первая в мире научная конференция по "Игре престолов" пройдет в Британии

14:45, 31 августа 2017
Мир
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Участники обсудят власть и политику в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина, «Игру престолов» как современное восприятие жизни позднего средневековья, а также фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие темы.

На конференцию приедут около 30 экспертов / фото: ew.com

Первая в мире международная научная конференция по «Игре престолов» пройдет в Великобритании, сообщает Independent. Она состоится на территории Университета Хартфордшира 6 и 7 сентября.

Планируется представить около 20 материалов. Участники обсудят власть и политику в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина, «Игру престолов» как современное восприятие жизни позднего средневековья, а также фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие темы.

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На конференцию приедут около 30 экспертов, в том числе из Бразилии и Новой Зеландии. Посетить мероприятие может и обычная публика.

Ранее сообщалось, что в Гарвардском университете создали курс, связанный с книжной серией Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» и телевизионным сериалом HBO «Игра престолов».

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