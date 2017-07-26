В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро из-за футбольного матча

Сегодня в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Янг Бойз» (Берн, Швейцария), будет изменен режим работы трех станций столичного метрополитена.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", перед началом матча, с 18:30 до 19:30, станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, «Площадь Льва Толстого» - на вход.

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В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Как сообщал УНИАН, на столичном Подоле с августа открывают пешеходные зоны. Пешеходные зоны будут действовать в тестовом режиме до середины сентября.