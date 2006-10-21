1,5 млн. наличными перехватили СБУ и налоговая на пороге банка

Сотрудники Управления СБУ, областной прокуратуры и налоговой милиции ГНА в Луганской области пресекли деятельность незаконного конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Луганской области, правоохранители задержали участников преступной группы “на горячем” на выходе из банка, где злоумышленники получили наличностью почти 1,5 млн. грн.

Сообщается, что в поле зрения сотрудников Управления СБУ попала местная частная фирма, которая осуществляла многочисленные экспортные операции с большим количеством партнеров, в том числе иностранными, и получала достаточно большие средства из госбюджета в виде возмещения НДС.

Директор предприятия оформила ряд договоров, согласно которым фирмой через несколько посреднических структур якобы была получена партия оборудования к тепловозам, а затем экспортирована за границу. Государственный бюджет перечислил в адрес фирмы 70 тыс. грн. в виде возмещения налога на добавленную стоимость. Однако сотрудники СБУ выяснили, что посреднические структуры фиктивны, а технические сертификаты качества, предоставленные для таможенного оформления продукции, - поддельные. В круг подозреваемых попала также работник налоговых органов, которая помогла незаконно получить возмещение НДС. Следственным отделом УСБУ в Луганской области в отношении двух лиц было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении отмечается, что между тем ряд фиктивных фирм продолжали существовать и ежедневно перечислять со счета на счет миллионы гривен. На счета несуществующих фирм клиенты (свыше 20 юридических лиц) направляли безналичные средства в виде выплат за якобы произведенную этими фирмами продукцию и несуществующие услуги. Потом деньги передавали на счета подставных физических лиц, указанные лица получали наличность и оставляли ее в банке для выдачи организаторам незаконного конвертационного центра.

Сотрудниками Управления СБУ Луганской области этот механизм финансового мошенничества с переводом средств в наличность был раскрыт.

В офисе конвертационного центра обнаружены десятки печатей и клише подписей руководителей фиктивных фирм, фальшивые договоры.

Материалы в отношении трех задержанных организаторов и работника коммерческого банка, который способствовал злоумышленникам, приобщены к уголовному делу.