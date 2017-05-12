Евровидение-2017: топ-10 фаворитов конкурса и их песни (видео)
Европейские букмекеры принимают ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2017.
Как сообщает Еurovisionworld.com, согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Клип с танцующей обезьяной уже набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois. Репетиции и выступление Собрала в полуфинале увеличили его шансы. Также его постоянно обсуждают в связи с тем, что он нуждается в операции на сердце. До конца года Собралу необходимо найти донора и провести операцию по пересадке органа.
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Третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Костов успел отметиться в российском шоу "Голос. Дети" и даже выступить в оккупированном Крыму.
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Четвертое - Бельгия. Ее представляет певица под псевдонимом Бланш (настоящее имя – Элли Дельво) с треком City Lights. После полуфинала певица улучшила свои позиции у букмекеров.
Пятое место - Швеция, которую представляет Робин Бенгтсон с песней Can’t go on.
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Шестое место по прогнозам букмекеров займет Великобритания. Ее представляет Люси Джонс - певица и актриса из Южного Уэльса с композицией Never give up on you.
Седьмое место прогнозируют Румынии, которую представляет дуэт Илинки и Алекса Флореа. Румыния совершила прорыв с 10 места со своей заводной песней Yodel It! после того, как прошли репетиции и полуфинал.
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Восьмое - Хорватия. Эту страну на конкурсе представляет 35-ти летний хорватский певец и автор песен Жак Худек с композицией My Friend. В ней присутствуют сразу два языка – английский и итальянский.
Девятое место - Армения. Певица Арцвик родилась в Армении. В ее детстве семья переехала в Москву. В 2012 году приняла участие в российском проекте "Голос", а в 2016 решила вернуться в Армению. Она выступает с песней Fly with me.
Десятое место прогнозируют Франции. 28-летняя французская певица и автор песен под псевдонимом Алма (настоящее имя Александра Маке)представляет эту страну с песней Requiem.
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Украина, к сожалению, по оценкам букмекеров занимает предпоследнее, 25 место. Группа O.Torvald представит нашу страну на конкурсе с песней Time.
Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.