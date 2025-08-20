За 11 лет оккупации Россия умудрилась превратить Донецк в наглядное объяснение, почему "русский мир" - это то, чего нужно избегать всеми силами.

Военный корреспондент российского издания "Комсомольская правда" и Z-блогер Дмитрий Стешин едва не потерял зрение после того, как просто умылся водой из-под крана в оккупированном Донецке. Об этом сообщил другой крупный Z-паблик Readovka

"У тебя под веками сидят амебы и натурально жрут роговицу глаза, кусками, чавкая... Редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амёбы Acanthamoeba. Это может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте", – пересказывает Стешин слова врача.

По мнению Z-тника, столь необычную инфекцию он мог подхватить только в оккупированном Донецке, где уже 11 лет буйствует "русский мир". Из-за отсутствия в городе горячей воды, Стешин решил подогреть на солнце холодную воду из-под крана. Оставив ее в ведре на солнце, военкор, по словам медиков, "устроил сам себе "чашку Петри" объемом в 15 литров для культивации всякой заразы в промышленных масштабах".

Видео дня

"Что творится в кубовых баках или в синих емкостях на 200-400 литров в квартирах Донецка - мне и представить страшно. Что там настаивается и какие формы жизни зарождаются?" – рассказывает Z-тник о бытовых реалиях "русского мира" в Донецке.

Проблемы с водой в Донецке

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Донецке является в полном смысле слова катастрофической. До оккупации город в значительной степени зависел от поставок воды по каналу Северский Донец – Донбасс. Даже после 2014 году канал худо-бедно продолжал снабжать город водой.

Однако с началом полномасштабного российского вторжения инфраструктура канала получила значительные разрушения, что полностью остановило перекачку воды на Донбасс. Россияне попытались протянуть водный трубопровод из Дона, но по привычке разворовали большую часть средств.

Как результат, город не получает достаточного количества воды из внешних источников, а местные водоемы не способны обеспечить его водой. Водоснабжение в Донецке осуществляется по жесткому графику, но качество воды ужасное. Горячей воды нет в принципе.

Вас также могут заинтересовать новости: