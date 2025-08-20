У Трампа в кармане есть законопроект, который может быть использован, чтобы заставить Путина вернуться за стол переговоров.

После всей театральности, оптимистичных заявлений и напоминания об исключительной способности американского президента Дональда Трампа к созыву встреч, война РФ против Украины продолжается.

Как написал в статье обозреватель Politico Джонатан Мартин, нереалистично ожидать голливудского завершения войны после пары саммитов. Однако трудно игнорировать и то, что единственное изменение заключается в том, что Трамп больше не требует от РФ прекращения огня.

Также по итогам встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным стало ясно, что РФ больше не сталкивается угрозой жестких американских санкций.

В связи с этим Мартин выразил сомнение, что даже первая встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится без того, что изначально привлекло кремлевского правителя в Анкоридж: угрозы дальнейшего ущерба для военной экономики РФ.

"Без этого давления и последствий, которые могли бы возникнуть в результате бездействия, Путин, освободившись от требования прекращения огня, будет продолжать войну и медлить с дипломатическими усилиями", - констатировал обозреватель.

Почему бы не выдвинуть ультиматум, что если Путин не примет участия во встречах до 15 сентября - Россия столкнется с волной новых санкций, задался вопросом журналист.

И на этот раз это будет полный пакет вторичных санкций, имеющих юридическую силу, благодаря законопроекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который вводит санкции против торговых партнеров России.

Двухпартийный дуэт продвигает свой законопроект уже несколько месяцев, но Трамп предпочитает формировать собственную внешнюю политику, а не позволять Конгрессу. Однако здесь у Трампа есть возможность задействовать ст. 1, пусть и в основном исключительно для дипломатического давления.

Он сможет сказать, что не будет блокировать законопроект Грэма-Блюменталя, если Путин поставит его в неловкое положение, отказавшись сесть за стол переговоров с Зеленским.

"Сейчас самое время для Трампа вернуть законопроект", - отметил Мартин.

Журналист подчеркнул, что если до конца лета встреча Путина и Зеленского так и не будет запланирована, станет ясно, что Трампа обманули. И станет столь же очевидно, что его уговоров было недостаточно.

Путин не хочет заключать сделку ради американского президента, однако его могут подтолкнуть к заключению сделки, если Трамп вернется к своей позиции начала лета и возьмет в руки дубинку.

Обозреватель отметил, что если санкционного давления нет, то лучшим способом вернуть Путина к переговорам будет то, что уже сработало и чем Путин пользуется: сила.

Трамп и его попытки закончить войну в Украине

В последнее время Трамп задался целью провести трехстороннюю встречу, чтобы положить конец войне в Украине. Однако, несморя на все усилия американского президента в Кремле всячески отрицают даже малейший намек на встречу Путина с Зеленским.

Как написало издание NYT, Путин даже не произносит имени Зеленского, а эо говорит о том, что шансы на встречу между лидерами низкие. По словам экспертов, такие переговоры могут иметь политические риски для диктатора РФ.

