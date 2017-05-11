O.Torvald провели репетицию на сцене Евровидения-2017 (фото, видео)
18:03, 11 мая 2017Общество
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В финале, 13 мая, исполнители выступят на конкурсе с песней Time.
Рок-группа O.Torvald, которая представляет Украину на песенном конкурсе Евровидение-2017, провела репетицию в столичном МВЦ. В финале, 13 мая, исполнители выступят на сцене с песней Time.
Как сообщалось, Женя Галич рассказал, с каким месседжем музыканты идут на конкурс.
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Завоевывать аудиторию конкурса, по словам лидера O.Torvald, они будут своей честностью. "Наша тактика - делать только то, что подсказывают нам наши сердца. И мы помним наш девиз: "Верю – значит могу!" - отметил певец.
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