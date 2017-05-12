На Евровидении-2017 определились с номерами выступлений участников финала конкурса

Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.

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9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, а 11-го – второй. Следовательно, стали известны все 26 участников главного финала.

Как известно, по результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

Также уже известны и победители второго полуфинала – это конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц Евровидения, а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина в качестве победителя прошлогоднего песенного конкурса.

Среди победителей второго полуфинала провели жеребьевку, чтобы определить в какой половине финала выступит каждый из них, пишет "112 Украина".

Так, по результатам жеребьевки, в котором участвовали сами исполнители, в первой половине большого финала выступят: Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Нидерланды, Австрия.

Соответственно во второй части будут петь: Болгария, Румыния, Норвегия.

Итак, 26 стран выступят в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция