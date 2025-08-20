Военные признали, что россиянам иногда удается прорываться.

В направлениях Краматорска и Доброполья в Донецкой области россияне смогли проникнуть глубоко в оборонительные линии украинских войск. Оккупанты пытаются захватить как можно больше территорий, пока у них есть такая возможность.

Об этом The New York Times рассказал старший сержант 93-й механизированной бригады Виталий Пиасецкий. Он раскрыл тактику врага на фронте.

По словам Пиасецкого, механизированные атаки россиян стали редкостью из-за большого количества дронов в воздухе. Он объяснил, что беспилотники могут обнаруживать движение бронетехники, грузовиков и мотоциклов.

"Это ползучее наступление. Но некоторые из этих групп все же прорываются", - подчеркнул Пиасецкий.

Солдат из 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", дислоцированный на фронте возле Доброполья, в разговоре с журналистами преуменьшил серьезность наступления оккупантов. Тем не менее он признал, что в последнее время россияне стали чаще пытаться наступать, несмотря на мирные усилия мировых лидеров.

Пиасецкий и сержант Александр Карпюк из батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады заявил журналистам, что украинская армия не имеет достаточного количества личного состава и дронов.

По словам Карпюка, у Украины также пока нет технологий, позволяющих остановить российские беспилотные подразделения, которые атакуют маршруты снабжения. Он поделился, что сейчас основной защитой являются противодроновые сетки, которые размещаются вдоль дорог и на транспортных средствах.

Кроме того, россияне стали эффективнее сбивать украинские беспилотники, подчеркнул Карпюк. Например, ранее тяжелые дроны-бомбардировщики, которые оккупанты называют "Баба Яга", могли совершать в среднем по 70 полетов, прежде чем их сбивали. Теперь же они едва могут совершить по 10 полетов до уничтожения врагом.

"Мы должны признать, что эти подразделения работают. Все эти новые подразделения беспилотников представляют для нас новую угрозу", - заявил Карпюк.

Что на фронте думают о территориальных уступках России

Ранее журналисты The Guardian узнали у украинских военных их мнение о возможных территориальных уступках России. В частности, командир 150-го разведывательно-ударного батальона Денис Брижатый заявил, что уступки России могут иметь катастрофические последствия.

Брижатый подчеркнул, что потеря Донецкой области откроет новые направления для дальнейшего продвижения врага на Харьков, Днепропетровск и Запорожье. По его словам, это будет огромная и ужасная потеря позиций.

Другие бойцы не верят в то, что США смогут защитить Украину от новой войны в случае подписания мирного соглашения с РФ.

