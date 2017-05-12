Евровидение-2017: букмекеры назвали главного претендента на победу (рейтинг)

Букмекеры продолжают принимать ставки на победителя Евровидения-2017.

Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Каrmа, передает ЕurovisionWorld.

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Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois. Третье место - представитель Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.

Стоит отметить, что после второго полуфинала на 6-е место поднялась Румыния, которую представляют Илинка и Алекс Флоря с песней Yodel It!.

Украина, которую представляет O.Torvald, занимает 25 место в рейтинге.

Как сообщал УНИАН, финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.