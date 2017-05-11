В СБУ прокомментировали выступление в Крыму одного из фаворитов Евровидения-2017 (видео)

17-летнего представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова, попавшегося на выступлениях в оккупированном Крыму, вряд ли постигнет судьба запрещенной в Украине Юлии Самойловой.

Певец продолжит участие в песенном конкурсе, так как посещал полуостров еще до принятия закона о пересечении границы, который сегодня это запрещает, передает Обозреватель со ссылкой на комментарий Службы безопасности Украины.

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"Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают", - ответили в СБУ на вопрос о возможных угрозах.

Ранее в сети опубликовано видео выступления представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова в "Артеке" в оккупированном Крыму в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, букмекеры прогнозируют третье место Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.