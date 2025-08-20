Саммит ознаменовал собой откат назад к десятилетиями вынашиваемой Путиным цели добиться господства над Украиной и в его усилиях по отрыву США от Европы.

Противоречивые саммиты по судьбе Украины принесли президенту РФ Владимиру Путину кардинально противоположные результаты, свидетельствующие о том, что он переоценил свои возможности, пытаясь склонить США к своей точке зрения на конфликт. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что несмотря на возможность заключения мирного соглашения, Путин, не желающий идти на компромисс, и его потенциально неуместная уверенность в военной победе над Украиной рискуют упустить шанс воспользоваться теплыми отношениями с президентом Трампом, затянув при этом войну, в которой еженедельно гибнут тысячи людей и которая подрывает экономику России и ее глобальные стратегические позиции.

После саммитов Россия продолжала чинить препятствия любым мерам, рекомендованным для продвижения процесса, что говорит о том, что Путин не желает двигаться в том же темпе, что и Трамп.

По мнению журналистов, Путин выиграл время и предотвратил санкции после того, как в пятницу убедил Трампа отказаться от давления с целью прекращения огня и вместо этого добиваться от России всеобъемлющего мирного соглашения, переговоры по которому могут занять годы, что позволит России продолжать войну, не рискуя получить новые жесткие санкции США.

Однако последовавшая за этим дружелюбная встреча Трампа в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейцами показала, насколько опасно для Путина столкнуться с решительной европейской поддержкой борьбы Украины за сохранение независимости с сильной армией.

Встреча в Вашингтоне вновь переложила на Путина ответственность за следующий шаг в мирном процессе и встречу с Зеленским, разочаровав националистически настроенных российских комментаторов, которые были убеждены, что Путин убедил Трампа на саммите в Анкоридже навязать Зеленскому невыгодную сделку. Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям сказал:

"Я не знаю, о чем думают в Кремле. Если целью было манипулировать Трампом в Анкоридже, то, на мой взгляд, у них это не очень получилось".

Отмечается, что Путину также не удалось заманить Трампа в более широкий разговор о преимуществах экономического сотрудничества между Россией и США - карта, которую он надеялся использовать, чтобы склонить Трампа к принятию точки зрения Москвы на войну.

Белый дом теперь ожидает скорого саммита между Путиным и Зеленским, но Россия посылает совсем другие сигналы в динамике, которая характеризует картину недопонимания в дискуссиях между Вашингтоном и Москвой по поводу войны.

По мнению ученого, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, потому что это будет означать "определенную легитимацию украинского политического режима со стороны Москвы, что создаст проблемы".

Издание пишет, что российская позиция заключается в том, что встреча может состояться только после того, как будут выработаны условия сделки, что для России подразумевает капитуляцию Украины.

Возможность встречи Зеленского и Путина

The Wall Street Journal ранее писало, что если Путин встретится с Зеленским, то он столкнется лицом к лицу с человеком, которого критиковал как нелегитимного лидера и марионетку в течение 3,5 лет.

В материале говорится о том, что призыв президента США Дональда Трампа к встрече ставит Путина в затруднительное положение. Если российский лидер откажет, то может разозлить Трампа, который уже угрожал ему новыми санкциями. Однако эта встреча может повредить его политическому имиджу среди элиты РФ и общества.

