В Киеве уже определились с местом хранения "скифского золота"

Министерство культуры назначило национальный музей истории распорядителем экспонатов на период оккупации полуострова, говорится в сюжете ТСН.

В музее теперь ищут, где же разместить свыше 500 экспонатов, которым еще необходимо обеспечить должный уровень охраны. Вероятнее всего, большая часть будет экспонироваться именно в музее, а меньшую передадут в филиал – музей исторических драгоценностей Украины. Там в витринах уже стоят золотые экспонаты, которые выставлялись в Нидерландах, но на них россияне не претендовали, поэтому они вернулись в Украину еще в 2014 году.

Читайте такжеГендиректор музеев Кремля признала, что возвращение "скифского золота" Украине является обоснованным

Директор музея Владимир Хардаев с удовольствием демонстрирует журналистам драгоценности, которые хранятся в фондах, но объясняет, что экспонаты из Голландии неправильно называть скифским золотом, ведь там не только золото и не только скифское.

"Там есть античные вещи из городов, есть гуннские вещи, есть готские. Есть керамика, фигурки. В общем интересные вещи, неправильно было называть их скифским золотом", - отмечает специалист.

"На самом деле ценность заключается в том, что это национальное достояние. Это вещи, которые свидетельствуют об истории различных народов, которые населяли территорию Крыма в течение длительного времени, и не только Крыма, но и южной Украины", - добавляет ученый секретарь национального музея истории Елена Оногда.

Читайте такжеКоллекция "скифского золота" может быть возвращена в Украину из Нидерландов в конце следующего года

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама принял решение, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Читайте также"Это не решение суда": Поклонская пообещала приложить все усилия, чтобы "отжать" скифское золото

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, предоставляющего право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.