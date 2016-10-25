В ЕС призвали оккупантов в Крыму прекратить преследования журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной конференции «Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности» в Киеве.

«Мы очень взволнованы случаями нарушения свободы слова в Крыму. Мы все знаем, что журналист Николай Семена содержится под домашним арестом только за то, что он призывал к нарушению территориальной целостности России. Это, безусловно, выглядит как шутка», - сказал Мингарелли.

Читайте такжеПрокуратура начала расследование задержания пятерых крымских татар 12 октября

Также, по его словам, крымскотатарские журналисты преследуются в оккупированном Крыму. «Они являются особой мишенью, мы знаем, что проводятся обыски в их домах. Это необходимо прекратить, и мы также должны приложить все усилия, чтобы прекратить такую практику», - добавил Мингарелли.

Как известно, весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов. Против внештатного обозревателя Радио Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать территорию полуострова.