Перевернутая мебель и заплаканные дети: в сети появилось видео обысков крымских татар

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сети появилось видео, как сотрудники ФСБ проводят обыски прямо на глазах у плачущих детей. Оккупанты оставили после себя перевернутую мебель и разбросанные вещи.

После дерзких обысков глав семей, без выдвижения обвинений, задержали. Позже стало известно, что их обвиняют в участии в "Хизб-ут-Тахрир" (мусульманская организация, которую в России признали экстремистской).

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Как сообщал УНИАН, задержанным в анексованом Крыму 5 крымским татарам выдвинули подозрение по «террористической статье».