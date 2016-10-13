Перевернутая мебель и заплаканные дети: в сети появилось видео обысков крымских татар
16:51, 13 октября 2016Общество
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Накануне на рассвете в 5 домов, где живут крымские татары, ворвались вооруженные люди в масках.
Российские силовики провели обыски в домах крымских татар / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В сети появилось видео, как сотрудники ФСБ проводят обыски прямо на глазах у плачущих детей. Оккупанты оставили после себя перевернутую мебель и разбросанные вещи.
После дерзких обысков глав семей, без выдвижения обвинений, задержали. Позже стало известно, что их обвиняют в участии в "Хизб-ут-Тахрир" (мусульманская организация, которую в России признали экстремистской).
Перевернутая мебель, дети в слезах: в сети появилось видео обысков крымских татар силовиками ФСБ
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Как сообщал УНИАН, задержанным в анексованом Крыму 5 крымским татарам выдвинули подозрение по «террористической статье».
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