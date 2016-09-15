В АП и Раде хотят амнистировать все имущество перед внесением данных в "нулевые" е-декларации - СМИ
Налоговый комитет Верховной Рады разработал проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и ряд других законов, согласно которым граждане освободятся от обязанности указывать источник происхождения своего имущества.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, разработка координировалась из Администрации президента.
"При предоставлении единовременной декларации субъект одноразового декларирования освобождается от необходимости указания в однократной декларации информации об источниках происхождения, основаниях приобретения права собственности и стоимости задекларированных активов", – сказано в проекте закона.
Субъектами декларирования, согласно документу, являются "физические лица-резиденты и/или граждане Украины, которые являются держателями активов на территории Украины или за ее пределами".
Декларация должна подаваться декларантом или его представителем в электронной форме.
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Должностным лицам контролирующих органов запрещается отказывать в приеме декларации по каким-либо причинам.
"В случае непредставления разовой декларации задекларированными считаются активы, которые зарегистрированы или задекларированы другим способом в установленном законом порядке в Украине по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также денежные средства в размере 1 миллион гривень", – говорится также в документе.
Также декларант имеет право уплатить налог самостоятельно с определенного размера дохода или его части, который был источником приобретения активов, указанных в однократной декларации".
В течение 30 дней с момента завершения декларирования декларант должен уплатить сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в предоставленной однократной декларации". Это самостоятельно определенное обязательство считается согласованным.
Размер налога составляет 5%.
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Также документом предлагается освободить декларантов от уголовной ответственности за заведомо ложные сведения или подделку деклараций и других налоговых документов и о нарушении налогового, валютного и таможенного законодательства, "если соответствующие действия касаются получения дохода, с которого был уплачен налог на доходы физических лиц".
Декларантов также предлагается освободить и от административной и финансовой ответственности.
Государство гарантирует субъекту декларирования непривлечение к уголовной ответственности, освобождение от обязанности по предоставлению информации об источниках получения задекларированных активов и запрет использования информации в декларации в качестве доказательства совершения какого-либо уголовного правонарушения.
Также государство в этом документе гарантирует, что не будет проводить налоговую проверку по факту подачи разовой декларации, в том числе относительно оснований и порядка приобретения активов и уплаты связанных с ним налогов.
В то же время освобождение от ответственности не распространяется на деяния, которые законодательством определены как тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья, свободы личности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также касающиеся наркотиков, преступлений в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставления публичных услуг.
Государственные гарантии также не распространяются на имущество, приобретенное в результате вышеуказанных деяний.
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В заключительных положениях предусматривается освобождение декларантов от антимонопольных штрафов за нарушение конкурентного законодательства.
Кроме того, субъекты декларирования, которые являются собственниками земельных участков и осуществили незаконную застройку, также освобождаются от ответственности.
Период однократного декларирования указан с 1 октября по 31 декабря 2016 года.
Как сообщал УНИАН, в течение 60 дней с 1 сентября расширенные электронные декларации должны будут представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, главы Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.
Внедрение электронного декларирования является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредитов МВФ.