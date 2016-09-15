В АП и Раде хотят амнистировать все имущество перед внесением данных в "нулевые" е-декларации - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, разработка координировалась из Администрации президента.

"При предоставлении единовременной декларации субъект одноразового декларирования освобождается от необходимости указания в однократной декларации информации об источниках происхождения, основаниях приобретения права собственности и стоимости задекларированных активов", – сказано в проекте закона.

Субъектами декларирования, согласно документу, являются "физические лица-резиденты и/или граждане Украины, которые являются держателями активов на территории Украины или за ее пределами".

Декларация должна подаваться декларантом или его представителем в электронной форме.

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Должностным лицам контролирующих органов запрещается отказывать в приеме декларации по каким-либо причинам.

"В случае непредставления разовой декларации задекларированными считаются активы, которые зарегистрированы или задекларированы другим способом в установленном законом порядке в Украине по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также денежные средства в размере 1 миллион гривень", – говорится также в документе.

Также декларант имеет право уплатить налог самостоятельно с определенного размера дохода или его части, который был источником приобретения активов, указанных в однократной декларации".

В течение 30 дней с момента завершения декларирования декларант должен уплатить сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в предоставленной однократной декларации". Это самостоятельно определенное обязательство считается согласованным.

Размер налога составляет 5%.

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Также документом предлагается освободить декларантов от уголовной ответственности за заведомо ложные сведения или подделку деклараций и других налоговых документов и о нарушении налогового, валютного и таможенного законодательства, "если соответствующие действия касаются получения дохода, с которого был уплачен налог на доходы физических лиц".

Декларантов также предлагается освободить и от административной и финансовой ответственности.

Государство гарантирует субъекту декларирования непривлечение к уголовной ответственности, освобождение от обязанности по предоставлению информации об источниках получения задекларированных активов и запрет использования информации в декларации в качестве доказательства совершения какого-либо уголовного правонарушения.

Также государство в этом документе гарантирует, что не будет проводить налоговую проверку по факту подачи разовой декларации, в том числе относительно оснований и порядка приобретения активов и уплаты связанных с ним налогов.

В то же время освобождение от ответственности не распространяется на деяния, которые законодательством определены как тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья, свободы личности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также касающиеся наркотиков, преступлений в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с предоставления публичных услуг.

Государственные гарантии также не распространяются на имущество, приобретенное в результате вышеуказанных деяний.

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В заключительных положениях предусматривается освобождение декларантов от антимонопольных штрафов за нарушение конкурентного законодательства.

Кроме того, субъекты декларирования, которые являются собственниками земельных участков и осуществили незаконную застройку, также освобождаются от ответственности.

Период однократного декларирования указан с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в течение 60 дней с 1 сентября расширенные электронные декларации должны будут представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, главы Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

Внедрение электронного декларирования является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредитов МВФ.