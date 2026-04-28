'Я говорю на киевском русском языке': в Черновцах отменили концерт Приходько

Пост певицы вызвал критику среди пользователей социальной сети Threads.

В Черновцах в Центре Миколайчука 5 мая должен был состояться концерт певицы Анастасии Приходько, но заведение отказалось подписать договор с организаторами концерта после того, как пост певицы в Threads вызвал критику в ее адрес, сообщает Суспільне Черновцы.

Издание рассказало, что в своем посте певица написала: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке". Этот пост вызвал критику среди пользователей соцсети.

Впоследствии певица написала и другое сообщение: "Привет, я Анастасия Приходько. Для особо возбужденных, я говорю и на родном языке – украинском. Вопросы?".

Видео дня

Указывается, что команда певицы назвала ситуацию "минискандалом" и решила не искать другую локацию.

Исполняющая обязанности директора Центра Миколайчука Татьяна Дьяченко объяснила, что концертные агентства бронируют даты сразу на несколько месяцев вперед. По этой причине центр не всегда заранее знает, кто будет выступать.

"Сейчас, когда выяснилось, что началась продажа билетов и что концерт планируется в нашем заведении, мы решили не подписывать никакого договора и сообщили организаторам, чтобы они искали другую локацию... Нас упоминали в социальных сетях, где люди возмущались. Мы реагировали и сообщали, что у нас концерта не будет", – рассказала Дьяченко.

Пиарщик Анастасии Приходько Кирилл подтвердил изданию, что концерт певицы в Черновцах отменен, и назвал причиной "бойкот со стороны горожан".

"Произошел некий мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - добавил он.

Кирилл отметил, что языковой вопрос сейчас является триггером:

"Языковой вопрос сегодня является триггером. Вопрос один – это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы".

Анастасия Приходько: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Приходько, "правильный переговорный процесс" о прекращении войны в Украине начнется не раньше 2028 года. Певица добавила, что наблюдает за событиями с 2014 года и живет этим. По ее словам, "половине населения было абсолютно неинтересно, когда война на Донбассе была где-то там, а там также гибли люди". Сейчас она понимает, что "происходят самые сложные процессы, которые приведут к тому, что маятник будет качаться уже в другую сторону".

Также мы писали, что Приходько считает, что действия таких публичных людей, как Елена Мандзюк, ведут страну к гражданской войне. Артистка упомянула о 10 статье Конституции, которая определяет, что государственным языком в Украине является украинский. В то же время певица добавила, что также гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: