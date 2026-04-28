Уровень моря растет, а земля проседает: появилась новая угроза прибрежным городам Китая

Угроза особенно реальна для крупнейших прибрежных городов, таких как Шанхай или Нью-Йорк.

Уровень моря продолжает подниматься из-за глобального потепления – быстрее, чем когда-либо за последние 4000 лет. Исследователи из Ратгерского университета предупреждают, что крупнейшие прибрежные центры Китая находятся под особой угрозой, поскольку повышение уровня моря происходит одновременно с медленным проседанием грунта.

Как объяснили авторы Еcoticias, когда повышение уровня воды и опускание земли накладываются друг на друга риск быстро возрастает в дельтах рек. Но поскольку часть проблемы вызвана деятельностью человека, то этот процесс можно немного замедлить.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, с 1900 года средний глобальный уровень моря поднимался примерно на полтора миллиметра в год. Исследователи утверждают, что темпы подъема выше, чем за любой столетний период, зафиксированный в геологических данных за последние четыре тысячелетия. В той же работе подсчитано, что по меньшей мере около 94% быстрого современного оседания городских территорий в регионе связано с деятельностью человека, а не с естественным оседанием грунта.

Это резкий разрыв с тем, что было раньше. Примерно 4000 лет уровень моря оставался относительно стабильным - до 1800-х годов. Но затем он начал подниматься.

Как определяется уровень моря

Для этого используются тысячи природных маркеров, включая древние коралловые рифы и мангровые заросли. Эти среды могут сохранять следы того, где раньше находилась береговая линия, помогая ученым отслеживать изменения на протяжении голоцена – нынешнего периода истории Земли, начавшегося после последнего крупного ледникового периода.

Ученые сопоставили эти природные данные с современными измерениями, такими как показания приливных манометров, которые функционируют как долгосрочные измерительные линейки, закрепленные на побережье. В анализе также использовался статистический инструмент PaleoSTeHM, который помогает объединить множество зашумленных записей в одну более четкую реконструкцию.

Почему уровень океана продолжает подниматься

Одна из причин – тепло. По мере потепления планеты океан поглощает большую часть этой энергии, и более теплая вода занимает больше места, что приводит к повышению уровня моря даже без добавления новой воды.

Другой важной причиной является таяние наземного льда, включая ледники и обширные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды. Анализ причин повышения уровня моря с 1900 года, проведенный в 2020 году, показал, что основной вклад в это внесла потеря льда, наряду с повышением температуры океанов.

Как влияет оседание суши

Повышение уровня моря – это лишь половина истории многих прибрежных городов. В некоторых районах Шанхая уровень земли опустился более чем на 90 сантиметров в течение 1900-х годов. В значительной степени это связано с интенсивной откачкой грунтовых вод. Город фактически сам приближается к воде.

Такой процесс называется оседанием грунта, и оно может происходить естественным образом в мягких отложениях. Но может ускоряться из-за забора воды из-под земли или увеличения веса плотной застройки. Ючэн Линь, ныне научный сотрудник австралийского национального исследовательского агентства CSIRO, сказал: "Сейчас Шанхай уже не проседает так быстро", после того как город начал ужесточать правила использования подземных вод.

Почему дельты имеют значение

Многие прибрежные мегаполисы Китая расположены на речных дельтах. Там грунт состоит из пропитанных водой отложений, которые со временем сжимаются. В исследовании особое внимание уделяется дельте реки Янцзы и дельте реки Чжуцзян – местам, сочетающим низкую высоту над уровнем моря, быстрый рост городов и интенсивную промышленную деятельность.

Исследователи подчеркивают, что эта закономерность не ограничивается одной страной. Они отмечают, что другие крупные прибрежные города, включая Нью-Йорк, Джакарту и Манилу, расположены на низменных равнинах, где аналогичное сочетание повышения уровня воды и опускания земли может превратить редкое наводнение в постоянную проблему.

Что можно сделать

Когда города ограничивают откачку грунтовых вод или осторожно возвращают воду под землю, они могут замедлить проседание грунта и снизить скорость роста риска наводнений.

Исследование также создают карты уязвимости, призванные помочь планировщикам выявлять локальные проблемные зоны. Спутниковая оценка проседания грунта в Китае, проведенная в 2024 году, выявила широкомасштабное оседание земли в крупных городах.

Все эти исследования показывают, что управление грунтовыми водами, весом зданий и планирование прибрежной зоны – это не второстепенный вопрос, а часть того, как города выигрывают время, пока уровень океана продолжает подниматься.

Спираль глобального потепления

Напомним, что площадь арктического морского льда в этом году сократилась до одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений в зимний период – сезон, когда лед обычно активно нарастает. Это имеет ключевое значение для глобального климата. Белый ледяной покров отражает солнечный свет, тогда как его уменьшение приводит к поглощению большего количества тепла океанами. Как следствие, ускоряется потепление.

