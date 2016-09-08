Прокуратура обвиняет полицейских в халатности, приведшей к смерти человека во время конфликта в Крюковщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что работникам Киево-Святошинского отдела Главного управления Нацполиции в Киевской области стало известно о возможных противостояниях и столкновениях с участием сотни вооруженных людей на территории общества почти за сутки до начала событий», - говорится в сообщении.

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Однако, отмечают в прокуратуре, сотрудники полиции не отреагировали должным образом на неоднократные сообщения о дерзком захвате предприятия – они не противостояли и не вмешивались в незаконные действия вооруженных парней.

«Как следствие, бездействие правоохранителей привела к убийству человека. И даже после этого они не удосужились осмотреть место происшествия с целью обнаружения орудия преступления, а также своевременно задержать человека, который совершил смертельные выстрелы», -констатирует пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что только после неоднократных требований и указаний прокуратуры Киевской области полицейские провели следственное действие.

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Учитывая бездействие полицейских и наступление тяжких последствий, прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

В прокуратуре уверили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из правоохранителей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в конце прошлой недели в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области группа мужчин численностью свыше 200 человек пыталась захватить спиртопереробне предприятие "ХІМАКС". В результате инцидента один человек погиб, еще один был травмирован.

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Тело убитого мужчины было найдено полицией впоследствии у забора предприятия.

По данным полиции, погибший принадлежал к группе нападавших.

По данному факту открыто два уголовных производства по статьям хулиганство и убийство.