Прокуратура обвиняет полицейских в халатности, приведшей к смерти человека во время конфликта в Крюковщине
В прокуратуре Киевской области заявляют, что вследствие непрофессионального и ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками полиции во время резонансного захвата спиртоперерабатывающего предприятия в с. Крюковщина Киево-Святошинского района погиб человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что работникам Киево-Святошинского отдела Главного управления Нацполиции в Киевской области стало известно о возможных противостояниях и столкновениях с участием сотни вооруженных людей на территории общества почти за сутки до начала событий», - говорится в сообщении.
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Однако, отмечают в прокуратуре, сотрудники полиции не отреагировали должным образом на неоднократные сообщения о дерзком захвате предприятия – они не противостояли и не вмешивались в незаконные действия вооруженных парней.
«Как следствие, бездействие правоохранителей привела к убийству человека. И даже после этого они не удосужились осмотреть место происшествия с целью обнаружения орудия преступления, а также своевременно задержать человека, который совершил смертельные выстрелы», -констатирует пресс-служба.
В ведомстве подчеркнули, что только после неоднократных требований и указаний прокуратуры Киевской области полицейские провели следственное действие.
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Учитывая бездействие полицейских и наступление тяжких последствий, прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.
В прокуратуре уверили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из правоохранителей.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, в конце прошлой недели в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области группа мужчин численностью свыше 200 человек пыталась захватить спиртопереробне предприятие "ХІМАКС". В результате инцидента один человек погиб, еще один был травмирован.
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Тело убитого мужчины было найдено полицией впоследствии у забора предприятия.
По данным полиции, погибший принадлежал к группе нападавших.
По данному факту открыто два уголовных производства по статьям хулиганство и убийство.