Работника одной из прокуратур Киевщины задержали на взятке в 375 тысяч

Об этом сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды. Сейчас продолжаются следственные действия в нескольких местных прокуратурах и в аппарате прокуратуры Киевской области, а также в других правоохранительных органах. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «действия преступника квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины».

При этом в ГПУ уточнили, что санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.