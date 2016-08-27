Бывшему и.о. ректора НАУ объявили подозрение: "светит" до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается, также объявлено подозрение посреднику взяточника – адвокату.

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«27 августа задержанным врио. ректора НАУ и посреднику (адвокату) сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случае признания судом виновности данным лицам грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 26 августа во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан врио ректора Национального авиационного университета.

Впоследствии Министерство образования и науки уволило Владимира Харченко от исполнения обязанностей ректора.