Если церковь будет зависима от Москвы, то Украины не будет – патриарх Филарет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет заявил в обращении к верующим по завершении торжественного молебна в честь Дня крещения Киевской Руси-Украины.

“Если церковь будет зависима от Москвы, то Украины не будет, и Путин это прекрасно знает. И поэтому он свои надежды возлагает, прежде всего, на свою церковь, русскую церковь в Украине, что она должна помочь ему покорить Украину. Снова в то же рабство”, - сказал Филарет.

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Также он отметил, что идея о молитве за мир сама по себе является хорошей, но это должна быть молитва за мир на свободе.

“Нам говорят: давайте за мир молиться. Правильно, надо за мир молиться. Но за какой мир? За мир в неволе, за мир в рабстве? Мы не хотим такого мира. Мы лучше будем отдавать свою жизнь за свою свободу и независимость”, - сказал глава УПЦ КП.