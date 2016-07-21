Обманули Prozorro: столичная больница закупила швабры по 2,5 тысячи за штуку

Как сообщает Transparency International Ukraine, 13,8% процедур закупок медицинских учреждений в Киеве проведены непрозрачно.

К способам обойти систему электронных закупок Prozorro относятся: размытое описание предмета покупки, отсутствие у победителей документов, которые требовались на момент подачи заявки, «выписки» условий под собственных поставщиков. По данным, которые можно исследовать через внутреннюю систему bi.prozorro, 79 % закупок имеют низкое качество объявлений, а 72,5 % - низкую конкурентную активность.

Читайте такжеСША намерены выделить Украине $14 миллионов для продвижения системы Prozorro

Так, в Киевском городском клиническом онкологическом центре во время закупки профессиональных немецких швабр Vermop было указано, что предметом закупки является «устройство с держателем и насадкой». Предложение в указанном тендере подал только один участник. 50 «устройств» было приобретено за 123 тыс. грн. (2,5 тысячи за швабру). Такое нечеткое описание предмета закупки вводит в заблуждение участников и снижает конкурентность.

В Transparency привели еще один пример обхода системы. Так, перинатальный центр г. Киева во время закупки услуг по стирке белья выдвинул требования относительно обязательного наличия производственных и административных помещений, принадлежащих участнику на правах собственности, и опыта работ на рынке услуг по стирке не менее 5 лет. Однако, предложение победителя не содержит документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям.

В целом, согласно сообщению, с начала 2016 года через систему электронных закупок Prozorro медицинскими заведениями Киева было проведено 4109 тендеров. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам закупок составляет 53,8 млн. грн., потенциальная экономия составляет 25,6 млн. грн., или 20,77% , среднее количество предложений в 1 процедуре составляет 2,74.