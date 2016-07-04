Украина опередила страны СНГ в мировом индексе социального развития - исследование

Об этом говорится в исследовании Social Progress Imperative, переданном УНИАН.

Индекс был составлен на основе оценки 53 различных параметров, включающих уровень развития здравоохранения, образования, доступа к жилью, защиты прав, толерантности. В этом году, как отмечается в исследовании, Украина получила средний балл 66,4 из 100 возможных. Вместе с тем, исследование не приводит сравнительных данных Индекса за предыдущие годы.

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«Несмотря на социальные, политические и экономические сложности, Украина по уровню Индекса социального развития опередила все страны СНГ. Так, Беларусь заняла 66-е место, Армения - на 67-е, а Россия – 75-е, - говорится в исследовании. - Украина традиционно демонстрирует относительно высокие показатели в сфере доступа к высшему образованию и к базовым знаниям». В то же время в таких сферах, как коррупция, уровень преступности, доступность жилья, состояние окружающей среды, здоровье и долголетие, а также свобода выбора жизненного пути, Украина, согласно исследованию, продемонстрировала весьма низкие результаты.

Лидером индекса стала Финляндия. Канада и Дания заняли второе и третье места соответственно. В первую десятку также вошли Австралия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Великобритания и Исландия. Вторую десятку сформировали страны ЕС и США.

Две крупнейшие после США экономики мира - Китай и Индия - заняли 84-е и 98-е места соответственно.