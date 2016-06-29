Ситуация со вспышкой кишечной инфекции в Измаиле стабилизировалась - Минздраве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на брифинге и.о. министра здравоохранения Виктор Шафранский и врио председателя Госсанэпидслужбы, главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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“Сегодня можно говорить о том, что количество обращений за медицинской помощью не превышает среднестатистических цифр”, - сказал Шафранский.

Как добавил Протас, "на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и количество обращений соответствует тому фоному уровню, который характерен для летнего времени года".

Как сообщал УНИАН, пострадавшие от кишечной инфекции начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.

В частности, в течение 16-28 июня к медикам обратилось 769 человек, из них 447 детей.

По состоянию на утро 29 июня в медицинских учреждениях Измаила находится 98 человек, из них 74 ребенка.

По данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.