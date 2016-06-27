В Измаиле количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 732

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 16-26 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" обратилось 732 человека (из них 426 детей) местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 27 июня в медицинских учреждениях Измаила находятся 136 человек, из них 106 детей.

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Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 июня в Измаиле, по данным ГСЧС, к медикам обратились 720 человек, из них 417 детей, которые пострадали от кишечной инфекции. В больницах находились 154 человека, из них 108 детей.

Позже в этот день мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил о еще пятерых госпитализированных.