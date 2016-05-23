"Шокину отказано": с квартиры Касько сняли арест, бывший замгенпрокурора "абсолютно доволен"

Об этом заявил бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает Эспрессо.TV.

"Я абсолютно доволен позицией суда. Те процессуальные нарушения, которые вы все слышали, были судом учтены. И не просто отменен арест, но и отказано генпрокурору Шокину в удовлетворении его ходатайства об аресте этого имущества. Я не побегу сейчас продавать эту квартиру или переписать ее на кого-то", - заявил Касько.

По его словам, после прихода в ГПУ Луценко позиция ведомства по его делу в суде не изменилась.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта тогдашний генпрокурор Виктор Шокин добился ареста квартиры своего бывшего заместителя Виталия Касько, которая находится на бульваре Дружбы народов, 14-16 в Киеве. 20 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не видит преступления в получении бывшим заместителем генерального прокурора Виталием Каськом квартир.