НАБУ не видит преступления в получении Касько квартир - Сытник

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время Интернет-конференции на сайте Liga.net. "В отношение Касько я могу лишь сказать, что та часть дела, расследование которой была поручена НАБУ - в отношении якобы незаконного присвоения им квартир - мы не нашли там преступления. Если ГПУ считает как-то иначе, то, наверное, руководствуется не только правовыми соображениями", - отметил Сытник.

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При этом он сказал, что не имеет права комментировать политические вопросы.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Касько и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Генпрокуратура просила суд арестовать Касько с определением залога в 1 млн 800 тыс. грн.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Касько подозревался в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.