Генпрокурор Шокин арестовал квартиру своего экс-заместителя Касько

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 22 марта, пишут "Наші гроші". Арест наложен в рамках уголовного производства №42016000000000470 от 12 февраля 2016 года.

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По версии следователей, Виталий Касько совершил мошенничество, предоставив недостоверную информацию об отсутствии постоянного жилья в Киеве и из-за завышения фактического количества членов семьи, в 2010-2014 годах незаконно завладел квартирой в столице.

В 2003 году Виталий Касько получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе, которую позже приватизировала его мать, которая уже проживала в трехкомнатной квартире в Киеве.

В 2010 году Касько снова обратился к генпрокурору относительно предоставления ему служебной квартиры. Он сообщил, что проживает с дедушкой, матерью и сестрой. Поэтому семье Каська выделили трехкомнатную квартиру в том же Печерском районе. Речь идет о квартире на бульваре Дружбы народов, 14-16, площадью 155 кв. м.

Трехкомнатная квартира в этом жилкомплексе даже меньшей площади в настоящее время продается за 8,50 млн грн. Таким образом квартира Виталия Касько может стоить 10 млн грн, пишет издание.

В декабре 2010 года Виталий Касько уволился из ГПУ и работал как адвокат. За два месяца до увольнения из Генпрокуратуры 3-комнатную квартиру, выделенную семье Касько, исключили из числа служебных.

В марте 2014 года Каско единолично ее приватизировал. Соответствующее ходатайство в отдел приватизации государственного жилищного фонда направил заместитель генпрокурора Николай Банчук. На момент приватизации квартиры Виталий Касько не работал в прокуратуре. Заместителем генпрокурора он назначен был лишь в мае 2014 года.

Издание отмечает,что в реестре имущественных прав есть данные, что мать Касько Галина Касько в 2013 году купила квартиру площадью 50 кв.м. в Киеве по ул. Краковская, 13-б (Днепровский район). Также она имеет земельные участки 0,22 га в селе Новые Петровцы Киевской области, где находится недостроенный дом. Земля подарена ей в декабре 2015 года, а ранее принадлежала самому Виталию Касько, который в 2009 году также получил ее в подарок от неизвестного лица.

Как сообщал УНИАН, Виталий Касько написал заявление об отставке 15 февраля, через три дня после открытия уголовного производства против него. Отставка Касько состоялась в день, когда президент Петр Порошенко призвал генпрокурора Шокина уйти в отставку. Шокин заявление об отставке написал, но он до сих пор не уволен, поскольку Верховная Рада еще не рассмотрела его заявление.

В свое время Касько заявил, что Шокин навязывал ему инструкции народного депутата от президентской партии "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, а также отстранил от расследования дела так называемых "бриллиантовых" прокуроров.