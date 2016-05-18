Лукаш из-за санкций подала иск в суд ЕС

Об этом Лукаш написала в своем Facebook.

«Команда лучших адвокатов подала иск в Люксембургский суд ЕС. Истцом выступаю я, а ответчиком выступит Совет ЕС», - написала она.

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«Я прошу суд отменить распоряжения и решения Совета ЕС, вводящие и продлевающие в отношении меня санкции имущественного характера», - добавила экс-министр юстиции.

Лукаш просит провести судебный контроль, справедливое и беспристрастное рассмотрение процедуры применения санкций Советом ЕС.

«С учетом того, что никакого имущества в странах ЕС у меня нет и не было, я уверена, что имущественные санкции Совета ЕС, основанные на недостоверной информации Генеральной прокуратуры, - это тяжкое и необоснованное посягательство на мою честь и достоинство», - заявила она.

По ее утверждению, при принятии решения о санкциях, были нарушены обязанности Совета ЕС в части обоснования и мотивации принимаемых решений.

«Мое уголовное дело в Украине – политическое преследование. За два года, несмотря на судорожные потуги «правоохранителей», моя виновность не была ни установлена, ни доказана. Именно поэтому я уверена, Совет ЕС был введен в заблуждение Генеральной прокуратурой и совершил фактическую ошибку, пойдя на поводу у доморощенных ищеек», - заявила Лукаш.

Вместе с тем, один из адвокатов, который оспорил решение Совета ЕС о применении санкций касательно Лукаш, Максим Райко заявил в Facebook, что «данное дело мы будем представлять той же командой юристов, которые сопровождали дело Андрея Портнова в Суде ЕС и успешно его выиграли».

Как сообщал УНИАН, в марте Европейский Союз продлил санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе бывшего министра юстиции, еще на один год.

Служба безопасности Украины сообщила о «спецоперации» по задержанию Лукаш 5 ноября 2015 года. Впоследствии выяснилось, что она до этого постоянно находилась в Киеве и жила в доме своей матери.

6 ноября Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог 5,1 млн грн. Залог за нее внес Вадим Новинский.

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ГПУ подозревала Лукаш в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, во время ее пребывания в должности министра юстиции.

28 декабря Соломенский суд Киева отменил меру пресечения в отношении Лукаш и снял с нее процессуальные обязанности.