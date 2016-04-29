Суд ЕС рассмотрит иск Януковича и его сына относительно санкций

Об этом "Европейской правде" сообщили в Суде ЕС.

"Дела экс-президента Януковича и его сына Александра Викторовича будут заслушаны Генеральным судом 29 апреля в 09:30", – сообщили в суде ЕС.

При этом суд в любой момент может принять решение провести слушания за закрытыми дверями, как это было в случае бывшего первого замглавы АП Андрея Портнова.

Решение по делу на этом слушании выноситься не будет. Суд заслушает позицию сторон.

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Само же решение будет обнародовано в письменном виде - как правило, оно выносится через несколько месяцев после слушания.

Отметим также, что суд ЕС 27 апреля начал слушания в деле санкций против соратника Януковича, бывшего депутата Верховной рады Сергея Клюева.

Как сообщалось, 26 октября 2015 года Суд ЕС объявил решение в деле "Портнов против Совета ЕС". Суд решил, что санкции на украинского экс-чиновника были наложены безосновательно.

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Стоит отметить, что точно такая формулировка использовалась для наложения санкций на Януковича и других бывших чиновников.