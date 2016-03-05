Лукаш намерена бороться с санкциями ЕС в суде

Об этом в Facebook написал ее адвокат Максим Райко.

"После продления Советом ЕС санкций Еленой Лукаш принято решение об их оспаривании в Суде ЕС в Люксембурге", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности сообщила о "спецоперации" по задержанию Лукаш 5 ноября. Впоследствии выяснилось, что Лукаш до этого постоянно находилась в Киеве и жила в доме своей матери.

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6 ноября Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог 5,1 млн грн. Залог за нее внес Вадим Новинский.

ГПУ подозревает Лукаш в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, во время ее пребывания в должности министра юстиции.

28 декабря Соломенский суд Киева отменил меру пресечения в отношении Лукаш и снял с нее процессуальные обязанности.