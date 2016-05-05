Пограничники рассказали о тренировках "флотилии ДНР" на украденных у рыбаков лодках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

«1 мая на временно неподконтрольной Украине территории, в районе юго-западной окраины населенного пункта Седово Новоазовского района Донецкой области проводились тренировки так называемой "Азовской флотилии ДНР», - сообщил Слободян.

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К этим «учениям», отметил он, было привлечено четыре рыболовецких баркаса, ранее изъятых у местного населения.

«Эти лодки не представляют никакой боевой угрозы. На них размещается максимум по 5 боевиков. На борту они могут иметь при себе только стрелковое вооружение, подствольные гранатометы и минометы", - отметил представитель Госпогранслужбы.