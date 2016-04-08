Декоммунизация по-закарпатски: в одном из сел появится площадь Эндрю Уорхола

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал очередное распоряжение о переименовании топонимов в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". На этот раз изменены названия семи улиц и одной площади в пяти населенных пунктах Виноградовского, Иршавского, Мукачевского, Тячевского и Ужгородского районов. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

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Согласно распоряжению Геннадия Москаля, улицу Октябрьскую в селе Ракошино Мукачевского района переименовали в улицу Эдмунда Эґана (венгерский экономист и общественный деятель середины 19 века, внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства на Закарпатье).

Улицу Калинина в селе Лопухов Тячевского района – в улицу Павла Бедзира (выдающийся закарпатский художник, уроженец Тячевского района).

Улицу Туряницы в селе Минай Ужгородского района – в улицу Ференца Семана (выдающийся закарпатский живописец, один из лучших учеников А.Эрдели и Ф.Манайло).

Улицу Октябрьскую в селе Минай – в улицу Владимира Дегтярева (выдающийся музейный деятель, многолетний директор Закарпатского художественного музея им. И.Бокшая, популяризатор закарпатского искусства на общероссийском и международном уровне).

Площадь Октябрьскую в селе Минай – в площадь Энди Уорхола (всемирноизвестный художник украинского происхождения, один из основателей поп-арта).

Улицу Октябрьскую в селе Фанчиково Виноградовского района – в улицу Степана Кутлана (известный художник и педагог, автор венгерского букваря, издававшегося с 1945 по 1965 год, уроженец Фанчикова).

Улицу Октябрьскую в селе Каменское Иршавского района – в улицу Кивьяждську (Кивьяжд – прежнее название Каменского).

Улицу Колхозную в селе Каменское – в улицу Августина Волошина (президент Карпатской Украины, удостоен звания Героя Украины посмертно).

Следующее распоряжение председателя ОГА, которое будет касаться переименования улиц Терешковой на Закарпатье, будет подписано в ближайшее время.

Добавим, что в закарпатском селе Калины жители отказались переименовывать улицу Ленина в улицу Леннона, как предлагал Москаль.