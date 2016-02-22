Адвокаты полицейского Олейника заявляют, что следствие еще не выдвинуло никаких подозрений водителю BMW

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил адвокат Олейника Ростислав Пукало.

"Никакого подозрения еще нет, но мы убеждены, что подозрение надо выносить и проводить досудебное следствие", - сказал защитник.

Его коллега Николай Еременко добавил, в свою очередь, что "есть уголовное производство по факту хранения (водителем BMW - УНИАН) наркотического вещества, найденного в автомобиле".

"Но на сегодняшний день я знаю, что это уголовное производство будет закрыто, поскольку количество наркотического вещества является недостаточным для предъявления ему подозрения", - считает адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Трех молодых людей задержали, они находились в нетрезвом состоянии.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство и назначила 20 экспертиз в рамках расследования действий полицейских.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного "попыткой дискредитации полиции".