ГПУ заявила о прекращении расследования преступлений против Майдана с 1 марта

Об этом сегодня на круглом столе заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает ЛІГА.net.

"Есть закон о Государственном бюро расследований. И в связи с несовершенством его статей имеем ситуацию, что с 1 марта следствие не сможет продолжаться. Потому что следователи прокуратуры утратят полномочия, а ГБР работать не будет", - сказал Горбатюк.

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Он также подчеркнул, что пленарная неделя закончилась, а изменения так и не приняты. Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 марта.

Ранее на брифинге Горбатюк сообщил, что расследование преступлений против активистов Евромайдана быть остановлено, если не внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

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Напомним, 9 февраля прокурор Управления спецрасследований ГПУ Роман Псюк заявил, что прокуратура установила личности стрелявших по активистам Евромайдана на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.