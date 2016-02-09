ГПУ установила конкретных лиц, стрелявших в активистов Майдана

Об этом в эфире Громадського заявил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Роман Псюк.

«На сегодняшний день сторона обвинения наверняка владеет данными о том, в отдельных случаях, где пули были обнаружены в телах – мы точно знаем, из чьего оружия эти пули были выпущены. То есть из оружия каких людей эти пули были выпущены. Эти фамилии нами установлены», — заявил прокурор.

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По его словам, пули были обнаружены как непосредственно в телах погибших, так и на территории места трагедии: в фасадах домов, на газонах, в стволах деревьев.

«В настоящее время установлено 25 человек. 18 бойцов спецроты «Беркут», два их командира, которые также в розыске. И пятеро человек, которые сейчас находятся под стражей. Двое из них — дела в Святошинском суде, еще трое – дело сегодня закончено», — отметил Псюк.

В то же время в интересах следствия он отказался называть поименно список этих лиц.