В центре Львова участники "Марша справедливости" облили красной краской магазин Roshen (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 15.00 около 100 участников марша, организованного правыми силами и представителями добровольческих батальонов, отправились колонной с площади возле памятника И.Франко и прошли через центр города к первому во Львове фирменному магазину Roshen по ул. Валовой, открытом в октябре прошлого года в помещении, которое до этого арендовало отделение Сбербанка России.

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Участниками мероприятия были в основном молодые люди, некоторые из них одеты в камуфляжную форму. Они несли государственные флаги.

Возле магазина они остановились и под возгласы „Геть шоколадного зрадника!” повесили на дереве чучело, которое, по их словам, должно было символизировать президента Украины, облили фасад помещения и стеклянные витрины красной краской, которая должна была символизировать кровь. После этого, около 16.00, участники марша разошлись.

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В пресс-службе патрульной полиции Львова сообщили, что в дежурной части патрульной полиции пока не зафиксировано обращений относительно инцидента.