На Львовщине разоблачили мошенников, которые подделывали выигрышные лотерейные билеты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, участники преступной группы подделывали выигрышные государственные лотерейные билеты. Деньги получали как в бухгалтерии общества, так и через терминалы.

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В состав преступной группировки входили работники общества и жители Львовской области. Всем лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Правоохранители установили всех лиц преступной группировки, схему и роль каждого участника в совершении уголовного правонарушения.

Группа состояла из 9 человек: организатор - региональный менеджер-консультант государственных лотерей, три бухгалтера этого же общества и еще 5 жителей Львовской области.

Главарь преступной группы занималась сбором выигрышных лотерейных билетов, однако не проводила их через терминалы и не отражала выигрыши в специальной программе. Для получения двойного выигрыша привлекла своего сожителя и еще двух человек. Указанные лица изготавливали дубликаты билетов лотереи.

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Процесс получения денег проходил в два этапа. На первом этапе два человека по оригинальным билетам в бухгалтериях региональных представительств получали свои выигрыши. Одновременно "подключались" бухгалтеры, которые вписывали данные подставных победителей и не вносили в специализированную базу сведения о выигрышах.

Во время второго этапа с изготовленными копиями выигрышных билетов сожитель и двое участников группы получали повторные выплаты через терминалы в торговых точках оператора государственной лотереи.

Преступная группировка действовала на территории Львовской, Ривненской, Тернопольской и Закарпатской областей.

В течение 2014 года члены организованной преступной группы присвоили почти 2 млн грн, что подтверждено судебно-бухгалтерской экспертизой.

Также установлено, что за незаконно полученные средства организатор приобрела во Львове квартиру.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

Организатору и трем членам преступной группы избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залогов в размере 600 тыс. грн, которые оплатили фигуранты.

В отношении двух бухгалтеров материалы уголовного производства уже направлены в суд.