На Закарпатье расследуют факты угроз председателю ОГА Москалю

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.

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В закарпатскую полицию поступило обращение председателя Закарпатской ОГА Москаля.

"Руководитель края сообщил о том, что на его электронный адрес поступило несколько писем оскорбительного содержания с угрозами", - добавили в пресс-службе.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством), которое наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет. Полиция разыскивает злоумышленников.