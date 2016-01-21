СМИ: Попавшийся на взятке в $250 тысяч замглавы Службы экспортного контроля уже вышел на работу

По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, похвалив СБУ, НАБУ и антикоррупционную прокуратуру за эффективную борьбу с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала в Киеве заместителя руководителя Государственной службы экспортного контроля, требовавшего взятку в размере 250 тысяч долларов.

Чиновник требовал 250 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры за выдачу соответствующей лицензии на экспорт продукции.