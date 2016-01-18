Синоптики рассказали о погоде на Крещение и назвали самый холодный день января

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20 января циклон покинет пределы Украины, но в то же время после этого начнется снижение температуры фактически по всей территории страны.
20 января снегопады покинут территорию Украины, но придет похолодание, местами минус 24 градуса ночью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на селекторном совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко сообщил начальник украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.
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Говоря о снегопадах в центре и на юге Украины, он отметил, что с 8.00 17 января до 14.00 18 января в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях выпало 30-50 миллиметров осадков при месячной норме 40-45 миллиметров.
“То есть можно сказать, что чуть больше чем за сутки выпала почти месячная норма”, - отметил Кульбида.
Также он сообщил, что, по последним данным Гидрометцентра, снегопады в указанных областях прекратятся и переместятся на северо-восток в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Также он отметил, что до утра 19 января снегопады прекратятся на большинстве территории Украины, кроме этих областей, а 20 числа циклон покинет пределы Украины, но в то же время после этого начнется снижение температуры фактически по всей территории Украины. В частности, больше всего это почувствуют жители Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Через два дня температура снизится до 7-12 градусов мороза.
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В период с 20 по 23 января такой температурный режим будет наблюдаться без изменений по всей Украине, а с 23 температура начнет падать до минус 13-19. Самый сильный холод прогнозируется 24 января -19-24 градусов мороза. С 25 января морозы ослабнут.