Нефть будет стоить $250 за баррель - прогноз Газпрома

ОАО «Газпром» прогнозирует в ближайшей перспективе рост цен на нефть до 250 долл. за баррель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Довилле председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

«Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе цена на нефть возрастет до 250 долларов за баррель», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что в связи с этим будет наблюдаться и дальнейший рост цен на газ. По его словам, «Газпром» рассчитывал, что цена газа для европейского рынка составит 400 долл. за тысячу кубометров до конца 2008 года. «Однако мы недооценили потенциал роста цен, и уже сейчас мы поставляем газ по 410 долл. за тысячу кубометров», - сказал председатель правления «Газпрома».

Говоря о причинах роста цен на энергоносители, он отметил, что определенное влияние оказывают спекулятивные операции, однако они, по его мнению, не являются определяющими.