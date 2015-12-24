"Беркутовцы", которые принимали участие в избиении студентов на Майдане, успешно прошли аттестацию в нацполицию – активист

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член аттестационной комиссии, активист "Автомайдана" Александр Кравцов.

"Сегодня из целого набора беркутовцев удалось достичь увольнения только одиозного зама Антонова (разгон студентов) и еще одного нерадивого рядового", - говорится в сообщении.

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Кравцов отмечает, что его аргументы относительно низких тестовых баллов у "беркутовцев" и их участия в избиении десятков людей на Майдане Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, не были приняты во внимание остальными членами аттестационной комиссии.

По словам активиста, лояльность комиссии к экс-беркутовцев была вызвана "профессиональностью" и их "участием в АТО". Также, члены комиссии считают, что бойцы спецподразделения "винонували приказы, а во всем винно руководство".

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"Мои аргументы остались в протоколе "отдельным мнением", - написал Кравцов.

Цей день я прожив хєрово. Сьогодні з цілого набору беркутівців вдалося досягти звільнення тільки зама одіозного Антоно... Posted by Oleksandr Kravtsov on Wednesday, December 23, 2015

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Євромайдану пострадали 2,5 тысячи человек.