Россия без объяснений возвращает грузовики с турецкими товарами на территорию Украины

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач, на международном пункте пропуска «Бачевск» Глуховского района произошло скопление большегрузных автомобилей разных стран. "По состоянию на 16.00 2 декабря перед пунктом пропуска находится 51 грузовик с турецким товаром», – отметил он.

По информации Ткача, украинская сторона без проволочек оформляет и пропускает грузовики в сторону российского пункта пропуска «Троебортное», однако россияне без объяснения причин возвращают их на украинскую территорию.

«Только 1 декабря российская таможня завернула 12 грузовиков, из которых 4 вернулись на территорию Украины, а 8 находятся на территории пункта пропуска «Бачевск». Другие автомобили стоят перед международным пунктом пропуска. Некоторые водители возвращаются с турецким товаром в места его отправления, другие ожидают решения владельца груза о его дальнейшей судьбе», – рассказал пресс-секретарь.

По его словам, в зоне таможенного контроля грузовики с турецким товаром 10 дней могут стоять бесплатно. Дальше – платно, пока стоимость платной стоянки перекроет стоимость самого товара. Тогда товар перейдет в собственность Украины.

Читайте такжеНа Черниговщине и Сумщине наблюдается скопление турецких грузовиков, которые не пропускает РФ - ГПСУ

«В месте скопления грузовиков сейчас организовано дежурство пограничников и полиции, спасатели подвозят техническую воду для обеспечения бытовых условий водителей, а сотрудники районного дорожно-эксплуатационного участка установили четыре дополнительных бака для мусора и два туалета», – говорится в сообщении.

Тем временем возле КПП «Катериновка», «Юнаковка» и «Большая Писаревка» очередей грузовиков нет, поскольку практически весь транспорт оформлен для выезда из Украины через КПП «Бачевск», в сторону которого в Сумской области самая качественная дорога.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные после неоднократных предупреждений сбили российский бомбардировщик Су-24, который нарушил воздушное пространство страны.

Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.

После данного инцидента Россия ввела экономические санкции в отношении Турции. В частности, введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции.

По состоянию на утро 30 ноября перед пунктом пропуска «Бачевск» находилось около 100 грузовиков, которые не пропускала российская сторона из-за наличия в большинстве из них товаров, произведенных в Турции.

Справка УНИАН. Международный пункт автомобильного сообщения таможенный пост «Бачевск» расположен на 243-ом км трассы Копти-Глухов-Бачевск, в 4 км от села Сопич Глуховского района Сумской области в направлении Киев-Москва.