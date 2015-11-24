В Сирии на границе с Турцией сбили российский военный самолет - СМИ (фото, видео)

Военный самолет разбился в Cирии около турецкой границы во вторник.

Но пока непонятно, какой стране он принадлежит, передает Reuters со ссылкой на частный турецкий телеканал Haberturk TV.

При этом телеканал показал кадры, на которых виден горящий самолет.

Читайте такжеСбитый Турцией на границе с Сирией беспилотник принадлежал секретным службам РФ - СМИ

Кроме того, два пилота боевого самолета, который потерпел сегодня крушение в Сирии близ границы с Турцией, сумели катапультироваться.

#SONDAKİKA! Türkmen Dağı'nın yakınına savaş uçağı düştü... Uçağın düşme anını Habertürk TV ekibi görüntüledi https://t.co/PCUK9Z6RTA — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 24, 2015

Читайте такжеРосбалт

CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что ВВС Турции сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Читайте такжефото

video

Местные СМИ сообщают, что самолет принадлежит российским ВВС.

Ранее, 16 октября, УНИАН сообщал, что неподалеку от границы Турции со стороны Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат.