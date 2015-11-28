РФ ввела санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции.

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Его текст обнародовала пресс-служба Кремля.

В документе отмечается, что этим указом президент ввел запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ряда работ в России.

В частности, теперь работодателям в РФ запрещается привлекать с 1 января 2016 года к трудовой деятельности работников из числа граждан Турции.

Также введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации (кроме товаров, ввозимых для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза).

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Кроме того, президент РФ подписал указ, которым приостановил с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

В связи с этим туроператорам надлежит воздерживаться от реализации россиянам туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турции.

Также Путин поручил правительству РФ ввести запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

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Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.