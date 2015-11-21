Сегодня в Украине празднуют День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы.

Этот праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

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21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. На этих выборах победил Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

В этом году День достоинства и свободы отмечается под лозунгом: «Свободные творят будущее!».

Президент Петр Порошенко сегодня возложит цветы к Кресту на месте гибели участников Революции Достоинства.

В рамках празднования Дня свободы и достоинства в столичном кинотеатре «Україна» для семей Героев Небесной Сотни состоится закрытый показ фильма «Зима в огне». Показ состоится при поддержке Посольства США. На экранах украинских телеканалов фильм будет продемонстрирован в феврале 2016 года.

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С 16.00 и до полуночи на Майдане Незалежности состоится студенческий музыкальный марафон «Свободные творят будущее!», посвященный студентам, которые первыми вышли на Майдан 21 ноября. Участие в марафоне примут 15 молодых коллективов.

Кроме того, в Украинском доме в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля - национальный перформанс «ReУкрНація: Перезавантаження нації». Предполагается, что все собранные от спектакля средства будут направлены на помощь семьям погибших участников АТО.

На Крещатике откроется выставка «Страйкплакат - творчество протеста». В экспозицию войдет 21 плакат, который стал частью истории Евромайдана. Выставка продлится до 30 ноября. Кроме этого, на Майдане Незалежности будет развернута фото-инсталляция «Украина - это каждый».