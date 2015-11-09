Лукаш требует допросить ее по делам о преступлениях против Майдана

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

«Я свободна, я с браслетом. Все утро я провела в следственном изоляторе СБУ, а целый день я была в ГПУ. Обошла все кабинеты и просила допросить меня по делу о Майдане, так широко разрекламированном пресс-службой ГПУ», - рассказала она.

По словам Елены Лукаш, на протяжении более пяти дней ей так и не удалось найти в правоохранительных органах лиц, заинтересованных в этом допросе. «Пять суток я просила меня допросить. Теперь буду искать заинтересованных в этом лиц. Возможно, объявлю прокурора в розыск… Его зовут Деркач Александр Сергеевич», - сказала экс-министр.

Кроме того, Лукаш подтвердила, что планирует подавать апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева о взятии ее под стражу. «Будем бороться. Сейчас готовим апелляцию. Это апелляция на постановление суда о мере пресечения. Также сделаем письменные заявления во все правоохранительные органы с требованием меня допросить», - подытожила она.

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Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину, и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения указывается 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

В тот же день бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов написал в Facebook, что народный депутат Вадим Новинский уже внес залог за Лукаш, однако она продолжает находиться в СИЗО.

Сегодня, 9 ноября, прокурор ГПУ Владислав Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводят необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.