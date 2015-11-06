Залог за Лукаш в 5 миллионов гривень внес нардеп Новинский
Народный депутат Украины Вадим Новинский от "Оппозиционного блока" внес залог за бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш.
Об этомвFacebookсообщил экс-замглавы АП АндрейПортнов.
«Внесензалог. Требуемнемедленновыполнитьрешение суда и освободитьЕленуЛукаш из-под стражи. Огромноеспасибохорошему человекуВадимуНовинскомуза помощьибыструю реакцию!» - написалПортнов.
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Как сообщал УНИАН, в СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.
По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.
Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения в период пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшем тяжкие последствия.
Сегодня Печерский районный суд Киева избрал экс-министру юстиции меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн 116 тыс. грн.
Залог внесён. Требуем немедленно выполнить решение суда и освободить Елену Лукаш из под стражи.Огромное спасибо хороше...Posted by Андрей Портнов on 6 листопада 2015 р.